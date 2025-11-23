Confusão à mesa: Bruna arrasa prato de Marisa Susana e abandona a refeição

Na cozinha do Secret Story 9, os concorrentes reuniram-se para provar a refeição preparada por Marisa Susana para o almoço, mas o momento rapidamente ganhou tensão. Bruna mostrou um claro descontentamento com a comida, deixando vários comentários críticos durante a refeição.

Entre expressões como “isto deve estar tão mau, meu Deus!”, “Que desilusão…” e “Parece a comida que serviam na escola”, a concorrente não escondeu a frustração. No final, Bruna acabou mesmo por não terminar o prato.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

