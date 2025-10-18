Já chegámos ao whatsapp!
Confusão generalizada: Marisa e Pedro contra Vera e Ana Cristina «O problema está em vocês»

No Secret Story 9, as tarefas domésticas voltaram a ser motivo de discórdia. Durante as limpezas, instalou-se o caos entre Marisa, Pedro, Vera e Ana Cristina. O casal acusou as colegas de não colaborarem e de criarem confusão desnecessária, enquanto Vera e Ana Cristina responderam com o mesmo tom. A tensão aumentou e Marisa atirou: «O problema está em vocês», deixando o ambiente da casa em autêntico clima de guerra.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto!

  • Secret Story
  • Há 2h e 48min
