Confusão generalizada: Marisa e Pedro contra Vera e Ana Cristina «O problema está em vocês»

No Secret Story 9, as tarefas domésticas voltaram a ser motivo de discórdia. Durante as limpezas, instalou-se o caos entre Marisa, Pedro, Vera e Ana Cristina. O casal acusou as colegas de não colaborarem e de criarem confusão desnecessária, enquanto Vera e Ana Cristina responderam com o mesmo tom. A tensão aumentou e Marisa atirou: «O problema está em vocês», deixando o ambiente da casa em autêntico clima de guerra.

