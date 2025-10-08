Conversa de Liliana e Fábio a meio da noite quase acaba mal: «Estás a ser otária?»

No Secret Story, Fábio continua chateado com Liliana. Os dois têm uma conversa a meio da noite, no meio dos lençóis. Fábio volta a dizer que tem ciúmes de Pedro Jorge e Liliana responde que ele tem «conversas interessantes». Fábio questiona a amiga especial: «Estás a ser otária?». Veja o vídeo.

