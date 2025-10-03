Conversas no jardim: Lídia e Joana falam de Rui e lançam críticas a colegas

No Secret Story 9, Lídia e Joana aproveitaram um momento no jardim para falar sobre Rui. Joana mostrou-se desconfortável com as especulações sobre possíveis ciúmes de Mariana na sua relação com o concorrente. Enquanto Rui treinava, Lídia comentou que nem o achava assim tão bonito, ao que Joana contrapôs, dizendo que o via como uma pessoa inteligente. A conversa estendeu-se a críticas a outros colegas, incluindo Raquel, Marisa Susana, Ana Cristina, Liliana e Bruna. Quando Rui se aproximou, Joana alertou que já havia comentários sobre a ligação entre os dois, mas o concorrente não se mostrou preocupado. Entre risos, Lídia disse que queria ver o Instagram de Rui, enquanto Joana assegurou que não o seguiria.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.