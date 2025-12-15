Já chegámos ao whatsapp!
Coro natalício acaba em desastre com Liliana a boicotar

No Secret Story 9, Liliana boicota o coro natalício do qual Leandro é maestro.

  • Secret Story
  • Há 3h e 8min
Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato
01:43

13:51
Marisa desabafa com Leandro «Eu penso que não lhe digo coisas tão graves como ele me diz a mim»
01:50

13:50
Concorrentes recordam liderança de Leandro «Para fazer bem feito estou cá eu»
02:14

13:15
Marisa não perdoa Liliana e crítica a relação da concorrente com Fábio
04:05

12:45
Insólito: Leandro desabafa com Marisa e... a concorrente adormece
08:19

12:40
Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam
02:56

12:22
Como nunca a viu: Marisa perde a cabeça com Liliana e Pedro vê-se obrigado a agarrá-la
01:51

Hoje às 02:00
O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

13 dez, 15:15
Em chamas: tensão explode entre Marisa e Liliana e obriga a Voz a intervir
04:03

Hoje às 02:02
A opinião de Bruna Gomes que está a dar que falar: comentadora dá murro na mesa
01:18

Ontem às 23:16
Francisco Monteiro recupera fotografia que o liga a Márcia Soares. E esta foi a reação de choque da comentadora

Há 3h e 23min
Afinal, Pedro e Marisa viveram noite romântica? Cristina Ferreira faz revelação em direto: «Dormiram juntos...»

Há 2h e 41min
Francisco Monteiro recupera fotografia que o liga a Márcia Soares. E esta foi a reação de choque da comentadora

Há 3h e 23min
Liliana leva Marisa ao limite. Pedro agarra a mulher com um dedo e a Voz é obrigada a intervir

Hoje às 11:20
Triste por Zé, Mãe de Liliana dá a cara pela primeira vez para falar sobre a filha

Hoje às 10:52
Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Fábio acerta no segredo de Marisa e o casal já não tem nada a esconder

Hoje às 01:03
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

10 dez, 18:49
Afinal, Pedro e Marisa viveram noite romântica? Cristina Ferreira faz revelação em direto: «Dormiram juntos...»

Há 2h e 41min
Francisco Monteiro recupera fotografia que o liga a Márcia Soares. E esta foi a reação de choque da comentadora

Há 3h e 23min
Comentador da TVI foi ameaçado de morte e expõe pormenores chocantes

Ontem às 19:00
Entre paisagens de filme, Cristina Ferreira vive dias de sonho “ao lado” de uma das apresentadoras mais famosas do mundo

Ontem às 18:10
Adivinhe quem é! Esta ex-concorrente polémica surge irreconhecível ao lado da mãe

13 dez, 20:20
Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

12 dez, 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

12 dez, 11:23
"Ainda custa acreditar": Soraia Moreira vive novo momento... e envolve Daniel Guerreiro!

Há 54 min
Após enfrentar o "pior ano de sempre", Marie sofre reviravolta!

Há 3h e 17min
Diogo Bordin despede-se de Portugal... e deixa mensagem emotiva!

Hoje às 08:08
Após incêndio em garagem, foto de Eduardo Ferreira comove tudo e todos!

Ontem às 20:35
Surpresa! Vera Cláudia ao lado de conhecida cantora: veja as imagens!

Ontem às 19:57
