«Corram se me acham sexy»: Concorrentes não podem parar de correr, enquanto Diogo Alexandre desfruta dos elogios

No Secret Story - Casa dos Segredos, durante a manhã, a Voz desafia os concorrentes a correrem sem parar. No confessionário, o Diogo “veste” um cartaz com a frase “Corram se me acham sexy”, mas o que o concorrente não sabe, é que a Voz ordenou que todos os concorrentes continuassem a correr. No jardim, o Diogo exibe o cartaz e fica surpreendido ao ver que o grupo continua a correr. O concorrente aproveita para lançar algumas provocações, questionando o que acham mais sexy em si. Destaca-se o João, que pede ao Diogo para não flirtar consigo.