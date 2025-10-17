Corte e costura: Dylan diz que Liliana lhe dá «asco» e colegas juntam-se às críticas

No Secret Story 9, o ambiente voltou a aquecer no exterior da casa. Ao ouvir a voz de Leandro, Ana Cristina não escondeu a irritação e afirmou que não tinha saudades do colega. Logo depois, o grupo voltou a centrar as atenções em Liliana, tornando-a alvo de mais uma ronda de críticas. Dylan foi o mais duro nas palavras, dizendo que a concorrente lhe causa “asco”, enquanto os restantes juntaram-se às piadas e comentários, ridicularizando-a sem qualquer filtro.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

