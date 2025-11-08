Crise na relação? Fábio impõe limites a Liliana

No Secret Story 9, Liliana desabafa com Fábio sobre as conversas que teve com os pais antes de entrar na casa e admite ter deixado escapar oportunidades no ramo da psicologia. Fábio admite que se vê a ter algo mais sério com Liliana, ainda assim, aconselha-a a refletir com calma antes de qualquer decisão.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story