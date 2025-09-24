Cristiano Ronaldo é assunto dentro da casa e Sandro não acha piada que o menosprezem

No Secret Story 9, o nome de Cristiano Ronaldo acabou por ser tema de conversa entre os concorrentes. Sandro não escondeu o incómodo ao perceber que alguns colegas estavam a menosprezar a ligação que tem com o craque português, já que é o seu barbeiro de confiança. O concorrente fez questão de defender a sua posição, mostrando que não acha piada às insinuações e reforçando a importância dessa relação profissional e pessoal.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

