Cristina Ferreira confronta: «A Liliana fez tudo errado, o Dylan e Inês fizeram tudo certo?»

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes foram surpreendidos com um VT que mostrava comentários feitos sobre Inês e Dylan. Após as imagens, Cristina Ferreira confrontou Liliana sobre a sua declaração de que iria “fazer a vida negra” aos dois, deixando a concorrente visivelmente desconfortável. Pedro Jorge reagiu dizendo que “o tempo vai dar razão ao que já se passou”, acreditando que alguns colegas ainda vão “morder a língua”. Já Fábio trouxe Vera à conversa, acusando Dylan de ter “falta de respeito por ele próprio”. O concorrente, por sua vez, respondeu com tranquilidade, dizendo que todos estão “demasiado preocupados” com o que ele sente.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

