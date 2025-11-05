Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Cristina Ferreira confronta: «A Liliana fez tudo errado, o Dylan e Inês fizeram tudo certo?»

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes foram surpreendidos com um VT que mostrava comentários feitos sobre Inês e Dylan. Após as imagens, Cristina Ferreira confrontou Liliana sobre a sua declaração de que iria “fazer a vida negra” aos dois, deixando a concorrente visivelmente desconfortável. Pedro Jorge reagiu dizendo que “o tempo vai dar razão ao que já se passou”, acreditando que alguns colegas ainda vão “morder a língua”. Já Fábio trouxe Vera à conversa, acusando Dylan de ter “falta de respeito por ele próprio”. O concorrente, por sua vez, respondeu com tranquilidade, dizendo que todos estão “demasiado preocupados” com o que ele sente.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Há 2h e 8min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Pedro Jorge pede a Marisa para se focar no que conversaram no almoço a sós
02:40

Pedro Jorge pede a Marisa para se focar no que conversaram no almoço a sós

22:53 Ontem
Pós-Especial: Leandro, Marisa e Pedro Jorge indignados com colegas «Ganhem noção»
05:35

Pós-Especial: Leandro, Marisa e Pedro Jorge indignados com colegas «Ganhem noção»

22:49 Ontem
Bruno faz declaração a Marisa e Pedro Jorge ouve a conversa: «Vou-te adorar para sempre»
03:16

Bruno faz declaração a Marisa e Pedro Jorge ouve a conversa: «Vou-te adorar para sempre»

22:37 Ontem
Trio contra Leandro, mas o concorrente rebate: «Vocês não são o meu público»
01:52

Trio contra Leandro, mas o concorrente rebate: «Vocês não são o meu público»

22:33 Ontem
Bruna sem filtros com Leandro: «Bom samaritano e hipócrita»
05:09

Bruna sem filtros com Leandro: «Bom samaritano e hipócrita»

22:29 Ontem
Pedro Jorge isola-se no quarto: «Não estou para estar a ouvir isto»
01:04

Pedro Jorge isola-se no quarto: «Não estou para estar a ouvir isto»

22:20 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Ontem às 17:50
As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

21 out, 15:27
Cláudio Ramos recebe um aviso inesperado em direto após taróloga prever o seu futuro amoroso

Cláudio Ramos recebe um aviso inesperado em direto após taróloga prever o seu futuro amoroso

Ontem às 15:36
Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

4 nov, 15:39
De cortar a respiração: Cláudio Ramos mostra o corpo escultural em novas imagens cheias de ousadia

De cortar a respiração: Cláudio Ramos mostra o corpo escultural em novas imagens cheias de ousadia

8 jun, 18:21
Ver Mais

Notícias

Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral

Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral

Há 2h e 21min
Uma transformação impressionante: Mais magra, Noélia Pereira dá que falar com um novo vídeo

Uma transformação impressionante: Mais magra, Noélia Pereira dá que falar com um novo vídeo

Ontem às 19:42
Tem pânico de trovoada? Cristina Ferreira ensina o truque infalível que herdou da mãe

Tem pânico de trovoada? Cristina Ferreira ensina o truque infalível que herdou da mãe

Ontem às 19:15
Noivado chegou ao fim? João Moura Caetano esclarece tudo sobre relação com Luíza Abreu

Noivado chegou ao fim? João Moura Caetano esclarece tudo sobre relação com Luíza Abreu

Ontem às 18:57
Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Ontem às 17:50
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

3 nov, 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

2 nov, 22:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral

Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral

Há 2h e 21min
Uma transformação impressionante: Mais magra, Noélia Pereira dá que falar com um novo vídeo

Uma transformação impressionante: Mais magra, Noélia Pereira dá que falar com um novo vídeo

Ontem às 19:42
Tem pânico de trovoada? Cristina Ferreira ensina o truque infalível que herdou da mãe

Tem pânico de trovoada? Cristina Ferreira ensina o truque infalível que herdou da mãe

Ontem às 19:15
Noivado chegou ao fim? João Moura Caetano esclarece tudo sobre relação com Luíza Abreu

Noivado chegou ao fim? João Moura Caetano esclarece tudo sobre relação com Luíza Abreu

Ontem às 18:57
Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Ontem às 17:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

2 nov, 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

2 nov, 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

Há 1h e 59min
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

Há 3h e 40min
Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ontem às 18:22
Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Ontem às 16:58
Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Ontem às 16:52
Ver Mais Outros Sites