Cristina Ferreira confronta Fábio: «Já o chateia estas coisas da Liliana?»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio andam de costas voltadas. A concorrente acusa o namorado de ter «mudado de postura» com ela e os dois desentendem-se. No Especial, o casal foi ao confessionário e, após ver as imagens da discussão, deixaram tudo em pratos limpos. Veja tudo.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18
