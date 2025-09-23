Cristina Ferreira confronta os concorrentes com ultimos acontecimentos

No Secret Story 9, uma dinâmica no jardim deu origem a momentos de tensão quando Carina e Bruna entraram em despique, trocando palavras duras à frente dos colegas. Bruna acabou por deixar uma afirmação que marcou o confronto: «Não faço questão que as pessoas achem que sou espetacular». Já Leandro, sentindo necessidade de se justificar, respondeu diretamente a Bruna com uma frase enigmática: «Quem sabe se sou perigoso ou inocente».

O episódio não passou despercebido e, no especial, Cristina Ferreira confrontou os concorrentes com as imagens, trazendo novamente o tema para discussão.

