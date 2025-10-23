No Especial desta noite do Secret Story, Cristina Ferreira deixa um recado aos concorrentes. Isto após mais uma noite de tensão entre vários concorrentes com troca de palavras mais duras. Veja o vídeo.
Cristina Ferreira deixa novo aviso aos concorrentes: «Não se esqueçam que...»
- Há 2h e 36min
01:34
Cristina Ferreira deixa novo aviso aos concorrentes: «Não se esqueçam que...»
Há 2h e 36min
07:26
Noite de bocas, indiretas e palavras azedas. Abraço de Pedro a Liliana deixa Fábio em fúria
Há 1h e 54min
08:36
Rutura total entre Liliana e Fábio: «Tu deixas o teu noivo por minha causa e eu meto-te a chorar»
Há 1h e 58min
04:15
Abraço de Pedro a Liliana deixa Fábio fora de si
Há 2h e 6min
04:39
Mariana questiona Rui: «Porque é que mudaste de postura comigo?»
Há 2h e 10min
07:35
Leandro continua muito magoado: «São coisas que não se dizem»
Há 2h e 21min
03:42
«Amo-te». Fábio abre o coração a Cristina Ferreira após zanga com Liliana
Há 2h e 27min
04:14
Imagens exclusivas. Fábio isola-se na casa de banho após discussão intensa com Liliana
Há 2h e 31min
03:41
Voz questiona Dylan e Bruno: «A Marisa Susana incomoda assim tanto?»
Há 2h e 37min
06:20
Dylan não tem dúvidas: «Aproveitaram-se do momento frágil que tive»
Há 2h e 41min
06:21
Ainda em choque, Leandro não aceita desculpas de Dylan e Bruno
Há 2h e 49min
00:48
É o fim entre Liliana e Fábio? Casal entra em confronto decisivo
Há 2h e 57min
02:22
Pedro rendido a Marisa, mas quase é apanhado: «Ficas um canhão com aquele vestido»
Há 3h e 18min
03:05
Alerta. Botão dos segredos volta a agitar a casa
Ontem às 19:52
02:18
Complô? Dylan, Raquel e Inês querem Liliana fora da casa
Ontem às 19:49
02:44
E foi assim que Dylan voltou à casa após a ‘desistência’
Ontem às 19:47
03:58
Grupo de Marisa critica Bruno e Dylan, mas há quem esteja à escuta
Ontem às 19:41
02:39
Leandro em tristeza profunda: «Há aqui seres humanos desprezíveis»
Ontem às 19:36
05:40
Descontrolo total. Dylan faz as malas e insulta Marisa Susana
Ontem às 19:31
06:31
Noite de alta tensão. Concorrentes em grande discussão após Especial intenso
Ontem às 19:24
03:35
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
Ontem às 18:54
05:31
Vera diz tudo o que pensa sobre o 'amor' de Dylan por Inês
Ontem às 18:50
03:37
«Labrego com orgulho». Leandro transforma discussão num espetáculo
Ontem às 18:31
02:51
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
Ontem às 18:25
04:52
Fábio e Liliana chegam ao fim do programa juntos? Vera responde sem rodeios
Ontem às 18:22
03:16
Liliana chora desalmadamente por causa de Fábio: «Preciso de acordar para a vida»
Ontem às 18:18
09:11
Vera abre o coração sobre Dylan: «Comecei a pensar que...»
Ontem às 18:16
10:07
A hilariante massagem que Marisa e Marisa Susana fizeram a Pedro Jorge
Ontem às 17:55
03:19
Liliana cansada de discutir com Fábio: «Não preciso de um homem»
Ontem às 17:47
07:24
Pedro Jorge sobre Dylan: «A primeira coisa que ele devia ter feito...»
Ontem às 17:47
05:02
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
Ontem às 17:46
07:23
Pedro Jorge irritado com Marisa Susana: «Se não tens, retiras-te»
Ontem às 17:35
05:52
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
Ontem às 17:35
05:52
Alta tensão! Fábio faz as malas depois de discutir com Liliana
Ontem às 17:34
07:56
Fábio atinge um limite e vira costas a Liliana: «Sem paciência»
Ontem às 17:32
11:00
Ana confronta Bruno em privado: «Não estava a perceber como é que tu...»
Ontem às 17:18
05:05
Bruno critica Ana Cristina: «Tu não respeitas!»
Ontem às 17:11
06:01
Ana Cristina e Bruno aos berros: «Vou-te apoiar apesar de te odiar»
Ontem às 17:10
05:18
Bruno alvo de mexerico: «Está a fazer jogo sujo e pôs de parte os princípios que afinal nunca teve»
Ontem às 17:03
04:00
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
Ontem às 16:43
06:41
Bruna critica Pedro Jorge: «Não tem estrutura para levar a dele avante»
Ontem às 16:39
03:16
Última hora! Leandro e Raquel numa grande discussão: «Constantemente menosprezas as pessoas»
Ontem às 16:22
08:02
Ana Cristina sobre Leandro: «Acaba por manipular...»
Ontem às 16:20
02:49
Inês irrita-se com acusações de Liliana: «Tens que abrir os olhos amiga»
Ontem às 16:05
04:34
Depois de acusações de Marisa Susana, Dylan fala da polémica com Leandro: «Chamar 'panasca' é a mesma coisa que...»
Ontem às 15:47
05:56
Mexerico leva Liliana e Dylan a troca de acusações e o ambiente fica tenso
Ontem às 15:44
08:44
Fábio acusa Liliana: «Queres-me atacar por tudo e por nada»
Ontem às 15:32
11:24
Um silêncio constrangedor. Fábio e Liliana zangados: «Foste injusta comigo»
Ontem às 15:22
01:03
Mão marota à frente de todos! Pedro Jorge deixa Marisa «arrepiada»
Ontem às 14:48
02:11
Liliana 'expulsa' Fábio da sua cama: «Estou a fazer figura de palhaça. Estás a prejudicar-me»
Ontem às 14:43
02:44
«Abandonaste-me a partir do momento em que a Vera saiu!»: Liliana passa-se com Fábio
Ontem às 14:40
03:31
Fábio implacável com Liliana: «Eu estou aqui para jogar, se não queres perceber, problema teu»
Ontem às 14:38
02:44
«Lembraste-te que eu existo? Estou a fazer de otária»: Liliana manda boca a Fábio e os dois discutem
Ontem às 14:35
01:56
Pedro Jorge e Ana Cristina pegam-se: «São fracos!»
Ontem às 14:32
01:38
Fábio acaba em lágrimas ao ver Liliana a fazer as malas
Ontem às 14:27
03:58
Liliana chora enquanto faz a mala. Fábio tenta perceber, mas sem sucesso: «Estou a arrumar as minhas coisas»
Ontem às 14:26
01:53
Num pranto, Liliana faz a mala: «Sou mesmo burra»
Ontem às 14:18
05:23
«Sou o quê... um sítio para dormir à noite?»: Liliana desespera em lágrimas e deixa Pedro arrepiado
Ontem às 14:14
05:05
«Está ao lado de pessoas que me tratam mal, que me julgam...»: Liliana em lágrimas por causa de Fábio
Ontem às 14:00
01:17
«Se me deixas, nunca mais te largo»: Pedro Jorge faz 'festinha' à mulher
Ontem às 13:37
05:10
Aos gritos, Leandro e Raquel trocam acusações: «Estás sempre com o Dylan na boca!»
Ontem às 13:00