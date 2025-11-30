No Secret Story 9, Cristina Ferreira quis ver a indumentária que os concorrentes escolheram para a gala e aproveitou para provocar Leandro. Veja tudo.
Cristina Ferreira faz provocação a Leandro: «Já vi muito tijolo...»
- Secret Story
- Há 2h e 3min
01:43
Há 2h e 3min
02:07
Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família
Há 4 min
05:56
Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...»
Há 8 min
04:24
«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa
Há 17 min
05:51
Liliana toma decisão explosiva e elimina concorrente da corrida ao Passaporte para a Final
Há 21 min
05:51
«Vamos ao Vídeo-árbitro!»: Prova pela luta do Passaporte para a Final dá falatório
Há 21 min
05:39
Quem é o maior jogador? Dinâmica gera discussão acesa entre Ana e Liliana: «Tem vergonha daquilo que és»
Há 28 min
01:39
Euforia total: Estúdio do Secret Story em êxtase ao ser revelado o primeiro salvo da noite
Há 33 min
01:05
Bruna Gomes e Flávio Furtado incrédulos com a teoria de Leandro para o segredo de Pedro
Há 57 min
02:08
Leandro recebe pista bombástica do segredo de Pedro: «Dois bebés, um menino e uma menina»
Há 59 min
01:03
«Preferia que saísse o Fábio ou o Dylan?»: Cristina Ferreira 'provoca' mãe de Inês
Há 1h e 2min
03:10
«Já tinha acontecido muita coisa com o Dylan, com a Vera...»: Inês fala sobre o fim da relação com o 'ex'
Há 1h e 3min
00:46
«Gosta mais do Fábio com ou sem Liliana?»: Irmã de Fábio responde a pergunta mordaz de Cristina Ferreira
Há 1h e 8min
02:03
Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira
Há 1h e 12min
02:42
Dylan fala da intenção de desistência: «Acho que também foi um bocado de mimo dos meus pais...»
Há 1h e 16min
01:10
Dylan fala sobre a expulsão de hoje: «Se a Inês sair, tem de esperar por mim um mesinho»
Há 1h e 21min
01:14
Leandro perde a cabeça com colega: «Andas à procura? Semeia mais a ver se colhes. Está caladinha»
Há 1h e 22min
02:56
Pedro recebe pista e aponta para segredo de Leandro: «Foi assaltado...»
Há 1h e 23min
02:02
Flávio Furtado entra em despique com público em estúdio... por causa de Fábio!
Há 1h e 27min
02:07
Leandro sem papas na língua para Liliana: «Preocupa-te contigo que tens muito por onde olhar»
Há 1h e 31min
02:45
Quis fazer as 'pazes' com a casa por jogo? Dylan reage às acusações dos colegas
Há 1h e 32min
04:15
Fábio recebe chorrilho de críticas: «Nunca incomodou ninguém, ele sem a Liliana...»
Há 1h e 34min
04:15
Ana e Fábio 'pegam-se' em plena gala: «A ovelha não se cala»
Há 1h e 34min
06:08
Quem são os mais ambiciosos da casa? Concorrentes recebem privilégios, mas houve um 'castigado'
Há 1h e 43min
05:09
'Tampa' que Pedro deu a Liliana cria discórdia na gala: «Para ti, vale tudo por 250 mil euros!»
Há 1h e 50min
05:09
Ana perde as estribeiras com Fábio: «És um mete nojo, olha para ti!»
Há 1h e 50min
01:33
Concorrentes fazem ataque cerrado a Marisa: «Ela é a maior planta da casa»
Há 1h e 54min
02:11
Liliana e Bruna discutem em plena gala e o ex-noivo Zé volta a ser tema: «Não tiveste respeito»
Há 1h e 58min
06:25
Sozinho, Pedro passa a noite a chorar
Hoje às 19:35
05:01
Pedro deita-se sozinho na sala e queixa-se da mulher
Hoje às 19:34
03:57
Revoltada, Marisa queixa-se de Pedro: «A gozar com a fala dos outros…»
Hoje às 19:28
08:34
Pedro e Marisa discute durante a noite à frente de Leandro
Hoje às 19:17
07:21
Pedro aperta com Marisa e até muda a voz
Hoje às 19:15
02:29
Pedro e Dylan 'unidos' para picar Leandro: «Ficaste em que lugar, sensualão?»
Hoje às 13:15
01:37
Provocação em altas! Leandro pica nomeado: “Se precisares de ajuda com a mala, e a levar à porta...»
Hoje às 12:30
01:40
Liliana atira: «Há dois casais na casa: um que passou por tanto, e outro por carência»
Hoje às 11:50
01:19
Liliana critica Dylan e Inês: «São sem sal! Ele andou aqui com a Vera, agora foi para ela...»
Hoje às 11:25
01:19
Liliana teme expulsão de Fábio: «É muito injusto se ficam eles!»
Hoje às 11:20
03:09
«Ainda vais levar muito estalo da vida!»: Leandro e Liliana entram em despique
Hoje às 11:10
04:38
Fábio «não chega» à final? A afirmação de Liliana que virou a casa do avesso
Hoje às 11:00
01:16
Perdidos de amor, Marisa e Pedro trocam beijos apaixonados às escondidas
Hoje às 10:26
02:16
Animação em altas! Leandro dá um 'show' de dança logo ao acordar
Hoje às 10:20
01:26
Marisa começa o dia lavada em lágrimas
Hoje às 10:11
04:33
Pedro revoltado com «escabeche» de Marisa a meio da noite
Hoje às 02:04
03:34
Teorias mexem com a casa: Marisa tenta enganar Leandro com o segredo de Pedro
Ontem às 23:26
04:03
Amizade para a vida? Pedro e Leandro fazem planos para quando saírem da casa
Ontem às 22:40
04:04
Leandro acredita que vai ficar nomeado para a semana: «Todos são capazes de me nomear»
Ontem às 22:16
04:34
A soluçar, Liliana lamenta: «Eu sou o quê, um monstro? (…) quem me dera que isto nunca tivesse acontecido»
Ontem às 21:48
10:41
Fábio avisa Liliana: «Não importa ganhares as batalhas todas (…) vais dar mais pedras para te atirarem»
Ontem às 21:46
06:14
Liliana desaba em lágrimas e é consolada por Fábio: «Estou cansada (…) tudo é posto em causa»
Ontem às 21:28
01:34
«Ele é tão triste»: Jantar recheado de provocações a Leandro. E a tensão volta a subir
Ontem às 20:55
04:38
Ana pica Leandro: «Já nem o teu povo te percebe. Não convences ninguém com esse papelão»
Ontem às 20:50
06:43
Entre provocações, Leandro atira: «Vai ser o final deste programa, sozinho em casa»
Ontem às 20:49
02:19
Fábio arrasa: «Arma-se em miss inteligente, mas de inteligente não tem nada (…) inventa mentiras»
Ontem às 20:46
02:15
Ana e Bruna não param de falar mal de Leandro: «O ‘farsa man’, um boneco»
Ontem às 20:43
09:33
Bruna, Ana e Marisa em sessão de má-língua: começam com Liliana e acabam com Leandro
Ontem às 19:32
01:48
Bruna e Liliana não se calam. E Leandro também continua ‘metido ao barulho’
Ontem às 18:57
07:24
Casa ‘a arder’! Bruna passa-se com Leandro e depois com Liliana e o verniz estala
Ontem às 18:55
05:11
Liliana e Leandro gritam e até as ex-concorrentes são chamadas. Bruna intervém: «Casa de malucos»
Ontem às 18:48
06:02
Hilariante: Após discussão com Liliana, Leandro fala sozinho, ou melhor, com os portugueses
Ontem às 18:41
06:28
Leandro e Liliana em discussão sem fim «Não sejas básica (…) vocês não sabem nada»
Ontem às 18:35