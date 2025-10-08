Cristina Ferreira questiona Liliana, que se mostra abalada após o seu segredo ser revelado. A apresentadora questiona a concorrente sobre a relação com Zé. «A relação estava bem?». Liliana confirma que sim. Veja o vídeo
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
- Há 1h e 15min
07:19
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
Há 1h e 15min
02:35
Marido e mulher discutem por causa do segredo da Liliana
Há 9 min
05:58
Fábio mostra-se desorientado com segredo de Liliana: «Não existe maior prova de amor»
Há 22 min
05:55
Fábio já tem opinião sobre Zé. E não é nada positiva: «Ele fez coisas que a traumatizaram»
Há 23 min
02:04
Enquanto Liliana chora, há burburinho sem fim na sala: «Ela disse que ainda o amava»
Há 29 min
03:07
Liliana completamente descontrolada na casa de banho após o fim do Especial
Há 30 min
30:25
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
Há 1h e 8min
00:34
Imagens exclusivas após a revelação do segredo. Fábio abraça Liliana, que está em pranto
Há 1h e 9min
02:42
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
Há 1h e 9min
02:37
Cristina Ferreira deixa mensagem forte a Liliana: «Mais condenável para mim é não seguir a felicidade»
Há 1h e 10min
07:20
Pedro Jorge não se cala após segredo de Liliana ser descoberto: «Completamente chocante»
Há 1h e 13min
05:43
Fábio admite que ainda não se vê num futuro com Liliana: «Três semanas é muito pouco»
Há 1h e 23min
05:17
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
Há 1h e 29min
04:49
Segredo de Liliana é descoberto. Todos de boca aberta, mas Fábio fica cabisbaixo
Há 1h e 35min
01:13
Raquel acerta no segredo de Liliana. Os gritos da casa e a cara de choque de Fábio
Há 1h e 41min
05:22
Raquel explica como chegou ao segredo de Liliana
Há 1h e 42min
02:50
Raquel carrega no segredo e deixa Liliana em pânico
Há 1h e 47min
01:08
Voz faz comunicado aos concorrentes: «Chegou ao fim»
Há 2h e 39min
01:37
Marisa atira a Pedro: «Depois de eu te dizer para teres respeito foste deitar-te para cima delas»
Há 2h e 45min
01:37
Pedro confronta Marisa: «O teu jogo é andares a fazer festinhas no Bruninho e deitares-te na cama com ele?»
Há 2h e 46min
04:48
Liliana revoltada: «É inadmissível (…) acabei uma relação e já pertenço ao Fábio? Está-me a queimar»
Há 2h e 59min
02:43
Conversa de Liliana e Fábio a meio da noite quase acaba mal: «Estás a ser otária?»
Há 3h e 51min
03:48
Fábio está cego de ciúmes: «Só te quero comigo!»
Há 3h e 54min
04:27
Depois dos beijos, as lágrimas. Liliana em pranto após arrufo com Fábio
Há 3h e 58min
02:48
Raquel cada vez mais próxima do segredo de Liliana
Hoje às 19:41
03:12
Fábio aperta com Vera por causa do romance com Dylan
Hoje às 19:29
04:10
Ana Cristina em lágrimas com críticas dos colegas
Hoje às 19:21
01:59
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
Hoje às 19:12
02:59
«Um banana». Liliana desconfia da opinião negativa de Vera sobre Fábio
Hoje às 19:05
03:23
Liliana lembra-se de Zé, mas acaba a deixar suspeita no ar: «errou comigo...»
Hoje às 19:01
02:25
Liliana tenta entender-se com Fábio, mas ele não perdoa: «Estás a ajudar outra pessoa a atacar-me»
Hoje às 18:56
01:56
Pedro provoca Liliana após a grave discussão com Fábio: «És propriedade dele?»
Hoje às 18:49
03:01
Liliana triste após grave discussão com Fábio: «Está a virar o jogo contra mim»
Hoje às 18:45
01:20
Liliana em choque após insulto de Fábio: «Não tem de falar assim para mim»
Hoje às 18:41
04:00
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
Hoje às 18:35
03:33
Imagens fortes: Grave discussão entre Liliana e Fábio por causa de Pedro Jorge
Hoje às 18:34
03:52
O pequeno almoço de Liliana e Fábio cheio de segundas intenções
Hoje às 18:30
02:24
Furiosa, Marisa vira costas ao marido, Pedro Jorge
Hoje às 18:13
00:24
Última Hora: Raquel vai carregar no segredo de Liliana
Hoje às 18:03
02:33
Dylan triste após teoria dramática sobre o seu segredo: «Só erraste num tema»
Hoje às 18:02
03:04
Dylan muito abalado após tentativa de revelar o seu segredo: «Tiveste um acidente e o bebé...»
Hoje às 17:59
04:57
Liliana deixa Fábio carregado de ciúmes de Pedro: «A dizer que me acha uma mulher bonita»
Hoje às 17:56
01:16
Fábio com ciúmes de Liliana e Pedro: «Estou a ver a minha mulher com outro homem»
Hoje às 17:50
01:42
Corrida ao Botão dos Segredos. Descubra o novo concorrente com o segredo em risco
Hoje às 17:50
01:53
Fábio pica Liliana: «Não estavas ali sentadinha com o teu querido amigo que nos veio separar?»
Hoje às 17:48
02:57
Dylan e Vera são um casal falso? Concorrentes têm teoria e partilham tudo
Hoje às 17:31
02:14
Pedro aponta: «O Fábio se não fosse isto com a Liliana não tinha jogo nenhum aqui na casa»
Hoje às 17:27
02:25
Com o segredo em risco, Vera e Fábio combinam estratégia comum
Hoje às 17:20
04:00
Bruno tenta desvendar o segredo de Fábio e a teoria tem a ver com Vera. Será que acertou?
Hoje às 17:16
02:15
Botão dos segredos toca na casa! Veja quem foi chamado ao confessionário
Hoje às 17:09
03:43
Liliana garante: «Não me vou meter noutra relação, sem falar com quem está lá fora»
Hoje às 16:55
05:36
Pedro insiste que tem interesse em Liliana: «A Lídia é uma brincadeira e tu é real»
Hoje às 16:43
03:28
Liliana sobre Zé: «Não consegui controlar e decidi pôr um fim, fui a tempo, não é ser infantil»
Hoje às 16:37
04:14
Pedro confronta Liliana: «Não posso ter um interesse por ti?». Ela reage: «Para provocar o Fábio?»
Hoje às 16:34
02:00
As teorias hilariantes de Leandro: Inês é filha de Bruno e Raquel e Bruna são um casal
Hoje às 16:29
02:30
Pedro grita para Fábio e Liliana acordarem e Fábio passa-se: «Vou acordá-lo com uma jarra de água no focinho»
Hoje às 16:11
01:16
Pedro vê Liliana e Fábio a dormir em conchinha e reage: «Que vergonha (…) amanhã isto já acaba tudo»
Hoje às 16:08
03:45
Em momento íntimo, Fábio provoca Liliana: «Fico nervoso de ter o mundo nas minhas mãos»
Hoje às 15:56
01:22
A imitar voz de choro, Raquel goza com concorrente: «Não gostam de mim, não me sinto integrada»
Hoje às 15:39
05:25
Joana perto de desvendar um segredo? «Já sofreu um acidente grave e esteve entre a vida e a morte»
Hoje às 15:23
01:10
Liliana senta-se agarrada a Ana Cristina e Raquel reage: «Está com a nova melhor amiga»
Hoje às 15:16