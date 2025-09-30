Já chegámos ao whatsapp!
Cristina Ferreira faz reparo sobre Liliana: «Nunca há um beijo para o Zé…»

No Especial do Big Brother, Liliana termina a conversa com Cristina Ferreira a mandar um beijo para a sua família. Algo que já tinha acontecido na última gala de domingo, dia em que o noivo Zé esteve na casa e lhe entregou uma carta. Esta segunda-feira, Cristina Ferreira terminou a conversa com Liliana com um reparo: «Nunca há um beijo para o Zé, mas pronto...».

Veja o vídeo. 

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Há 2h e 53min
