Cristina Ferreira faz reparo sobre Liliana: «Nunca há um beijo para o Zé…»

No Especial do Big Brother, Liliana termina a conversa com Cristina Ferreira a mandar um beijo para a sua família. Algo que já tinha acontecido na última gala de domingo, dia em que o noivo Zé esteve na casa e lhe entregou uma carta. Esta segunda-feira, Cristina Ferreira terminou a conversa com Liliana com um reparo: «Nunca há um beijo para o Zé, mas pronto...».

Veja o vídeo.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

