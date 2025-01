Cristina Ferreira questiona Diogo Alexandre: «Isso quer dizer que estiveste desde o primeiro minuto a analisar cada um deles?»

No «Ano Novo Vida Nova», Diogo Alexandre teve oportunidade de dar a sua primeira grande entrevista, depois de vencer o grande prémio do Secret Story - Casa dos Segredos 8! Refletiu sobre alguns dos momentos que viveu dentro da casa, revelando que vai querer rever o programa do inicio ao fim. Cristina Ferreira tenta saber mais sobre a estratégia de jogo do vencedor.