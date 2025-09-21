Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

No Secret Story 9, Cristina Ferreira chamou Liliana ao confessionário e confrontou-a com imagens da sua aproximação a Fábio ao longo da semana. Perante a questão direta da apresentadora, «tudo aquilo que Liliana fez não tem qualquer tipo de problema?», a concorrente respondeu que não, justificando que vê Fábio apenas como um «ombro amigo». Liliana garantiu ainda que não quer prejudicar a sua imagem cá fora e que pretende afastar-se do colega dentro da casa: «Só penso no meu namorado».

Cristina insistiu e perguntou como achava que o namorado estaria a reagir às imagens. Liliana defendeu-se, afirmando que tudo parecia «muito ampliado, tal como as emoções» e reforçou: «Amo muito o Zé».

Há agora três concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07