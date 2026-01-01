VÍDEO SEGUINTE
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa

No programa  Ano Novo, Vida Nova , vários apresentadores da TVI juntam-se para celebrar a chegada de 2026. Entre histórias emocionantes e muita festa, Cristina Ferreira recebeu o grande vencedor do Secret Story, Pedro Jorge. Mais tarde, a apresentadora falou com os filhos de Pedro Jorge.

  • Ontem às 21:25
Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»
19:51 Ontem
Pedro Jorge surpreendido em direto com uma mensagem de quem menos esperava
19:47 Ontem
Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»
19:41 Ontem
Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa
19:31 Ontem
«Se eu estivesse solteiro...» Pedro faz revelação inédita que envolve duas concorrentes do Secret Story
19:26 Ontem
Pedro Jorge temeu perder contra Inês: «Com o Dylan a mexer-se pela Inês...»
19:17 Ontem
Ontem às 19:41
Ontem às 19:31
Ontem às 19:51
Ontem às 19:47
Ontem às 21:25
Jéssica Vieira fala de novo projeto para 2026 e os detalhes são surpreendentes

Há 3h e 59min
Final inesquecível! Pedro vence o Secret Story 9 e protagoniza reencontro mais esperado da noite

Ontem às 19:42
Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso

Ontem às 18:26
Pedro leva para casa 250 mil euros! As imagens completas do momento em que vence o Secret Story 9

Ontem às 01:06
Liliana fica em 3.º lugar e despede-se de Pedro com abraço longo. As reações em estúdio são impagáveis

31 dez 2025, 23:43
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

23 dez 2025, 11:25
Jéssica Vieira fala de novo projeto para 2026 e os detalhes são surpreendentes

Há 3h e 59min
Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso

Ontem às 18:26
Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

31 dez 2025, 21:36
Algo mudou na vida da mulher de Marco Costa. A reação do pasteleiro à novidade não passou despercebida

31 dez 2025, 20:05
Em dia especial, Katia Aveiro declara-se à mãe, Dolores Aveiro: «Que Deus cuide dela, só saúde...»

31 dez 2025, 19:23
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez 2025, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez 2025, 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

26 dez 2025, 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

26 dez 2025, 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

26 dez 2025, 12:33
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

Há 2h e 32min
Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

Ontem às 15:44
Francisco Monteiro: "Sou burro velho, persisto nos erros e tardo em aprender"

Ontem às 12:47
Após ano de altos e baixos, Jéssica Vieira afirma: "Eu quero ser feliz"

Ontem às 09:12
Já nasceu a filha de Ana Soares e Ruben Silvestre: "A razão de tudo chegou"

31 dez 2025, 23:40
