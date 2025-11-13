Ao Minuto
22:15
04:37
Marisa desfaz-se em lágrimas com uma bonita declaração de amor... e não é de Pedro Jorge
22:01
06:50
Depois de um confronto que quase acabou mal, Fábio surpreende ao escrever carta de amor a Dylan
21:48
03:30
Discussão acesa no Secret Story 9: Liliana, Pedro e Marisa Susana em confronto após o Especial
19:34
02:31
Tensão alta: Após confronto que quase corre mal, Dylan e Fábio trocam olhares provocatórios
19:32
05:03
Dylan faz duras acusações: «Lá fora, sempre que alguém se meter com ela, o Fábio vai...»
19:21
03:49
Marisa Susana tem interesse em Pedro? Marisa acredita que sim e mostra-se desconfortável: «Ciumenta»
18:36
03:36
Depois da polémica, 'Gelado' invade a casa e assalta a dispensa! Veja as imagens hilariantes
18:27
03:58
«Hipocrisia!»: Leandro convida rivais para 'date' especial... e deixa Liliana, Marisa e Pedro em fúria
17:38
01:21
Inês ficou mais forte por causa de Dylan? Concorrentes comentam: «Com o enredo de casal...»
16:25
01:40
Novo grupo? Marisa Susana aproxima-se de Fábio e Liliana e teme consequências: «A casa toda...»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Marisa desfaz-se em lágrimas com uma bonita declaração de amor... e não é de Pedro Jorge
Há 2h e 16min
Cristina Ferreira deixa todos em êxtase: «A maior parte acha que vou casar-me. Eu já me casei»
Há 2h e 25min
Depois de um confronto que quase acabou mal, Fábio surpreende ao escrever carta de amor a Dylan
Há 2h e 30min
Discussão acesa no Secret Story 9: Liliana, Pedro e Marisa Susana em confronto após o Especial
Há 2h e 43min
Mais Vistos
Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs
17 out, 19:56
Notícias
Cristina Ferreira deixa todos em êxtase: «A maior parte acha que vou casar-me. Eu já me casei»
Há 2h e 25min
O silêncio acabou! Diogo Bordin comenta reconciliação de Carolina Braga com ex-namorado
Ontem às 17:16
A reação mais esperada: Mãe de Leandro quebra o silêncio sobre o insulto polémico de Bruno
Ontem às 16:49
EXCLUSIVOS
05:47
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
9 nov, 23:00
FORA DA CASA
Cristina Ferreira deixa todos em êxtase: «A maior parte acha que vou casar-me. Eu já me casei»
Há 2h e 25min
O silêncio acabou! Diogo Bordin comenta reconciliação de Carolina Braga com ex-namorado
Ontem às 17:16
A reação mais esperada: Mãe de Leandro quebra o silêncio sobre o insulto polémico de Bruno
Ontem às 16:49
TVI Reality
04:35
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
11 nov, 23:00
Outros Sites
Após reconciliação de Carolina Braga com "ex", Diogo Bordin quebra o silêncio!
Ontem às 15:33
selfie
"A conexão entre os dois deu-se neste mês de novembro": Diogo Bordin feliz com conhecida atriz!
Ontem às 15:03
selfie
Carolina Nunes rendida a finalista de "Secret Story": "Nunca atrasada no amor"
Ontem às 10:26
selfie
Já não há dúvidas! Carolina Braga confirma reconciliação: "Hoje, tudo faz muito sentido"
13 nov, 21:28
selfie