Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa

No Secret Story 9, ainda na sala, Ana, Bruna e Inês analisam os comportamentos de Pedro e garantem que o concorrente não é verdadeiro, argumentando que, se fosse, já se teria descontrolado muito mais. Bruna vai mais longe e descreve-o como “uma alforreca”, afirmando que fora da casa deve ser ainda mais agressivo. Pouco depois, no corredor, Pedro brinca com Marisa, assustando-a antes de lhe dar um abraço — momento que Bruna, em tom de gozo, diz ter parecido um beijo. Mas no quarto, a realidade supera a piada: Pedro e Marisa trocam mesmo beijos, e Marisa comenta que o concorrente ainda se vai descair com o segredo.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

