Criticou, mas também viu. Marisa junta-se a Pedro para ver Fábio e Liliana em momento a sós

O lanche da Liliana e do Fábio continua e na sala, também a Marisa se juntou a assistir. A Liliana partilha que tem saudades das brincadeiras do Fábio e sente que o namorado se tem fechado numa bolha. Os dois entram num bate-boca que, naturalmente, é comentado pelos rivais. Desafiado pela Voz, o casal responde a algumas questões. Ambos concordam que a Marisa é a concorrente, mas falsa na casa e, na sala, a lesada mostra-se bastante revoltada. O lanche termina, o casal regressa à casa e os restantes fingem que nada viram.