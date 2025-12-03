Já chegámos ao whatsapp!
Criticou, mas também viu. Marisa junta-se a Pedro para ver Fábio e Liliana em momento a sós

O lanche da Liliana e do Fábio continua e na sala, também a Marisa se juntou a assistir. A Liliana partilha que tem saudades das brincadeiras do Fábio e sente que o namorado se tem fechado numa bolha. Os dois entram num bate-boca que, naturalmente, é comentado pelos rivais. Desafiado pela Voz, o casal responde a algumas questões. Ambos concordam que a Marisa é a concorrente, mas falsa na casa e, na sala, a lesada mostra-se bastante revoltada. O lanche termina, o casal regressa à casa e os restantes fingem que nada viram.

  • Ontem às 19:40
Marisa perde-se em lágrimas nos braços de Pedro e este reage: «Preciso de respirar...»
22:26 Ontem
Exaltado com a discussão de Marisa e Bruna, Pedro dispara para o ar: «Só me apeteceu...»
22:25 Ontem
Bruna desfaz-se em lágrimas após discussão com Marisa: «Acham que podem falar comigo como quiserem»
22:22 Ontem
Depois do Especial, Marisa perde as estribeiras com Bruna: «Que falta de respeito!»
22:20 Ontem
Marisa furiosa em pleno Especial: «Não distorças as coisas! Tu puxas para o lado que te dá jeito»
22:11 Ontem
O gesto que ninguém reparou! Enervado, Pedro engole em seco ao ver discussão de Bruna e Marisa
22:10 Ontem
Marisa perde-se em lágrimas nos braços de Pedro e este reage: «Preciso de respirar...»
Ontem às 22:26
Por esta ninguém esperava: Vera mostra-se a ter encontro especial com ex-concorrente

Ontem às 19:47
A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

28 out, 15:53
«Têm dois filhos». Concorrente acerta em cheio no segredo de Pedro e Marisa
Ontem às 19:17
Conhecida ex-concorrente e apresentadora dá notícia que ninguém quer receber: «O cancro voltou»

Ontem às 11:58
Pedro e Marisa apanhados em flagrante por Ana: «Que visão é esta?»

Ontem às 23:59
Zé, ex-noivo de Liliana, com companhia especial de ex-concorrente do Secret Story 9

Ontem às 21:19
Por esta ninguém esperava: Vera mostra-se a ter encontro especial com ex-concorrente

Ontem às 19:47
Liliana e Fábio recebem avião polémico e já se sabe toda a verdade

Ontem às 19:04
Marisa recebe crítica implacável do rei dos reality shows: «Sempre a queimar a imagem do rapaz»

Ontem às 18:33
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
1 dez, 12:16
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
1 dez, 10:24
Zé, ex-noivo de Liliana, com companhia especial de ex-concorrente do Secret Story 9

Ontem às 21:19
Por esta ninguém esperava: Vera mostra-se a ter encontro especial com ex-concorrente

Ontem às 19:47
Liliana Filipa e Daniel Gregório: Há novos detalhes sobre a separação. E têm a ver com o Natal

Ontem às 17:54
Mesmo fora do Secret Story, Dylan arranja forma de estar ‘ao lado’ de Inês. E há provas

Ontem às 15:10
Luís Gonçalves confirma afastamento de Bruno Savate. E os motivos surpreendem

Ontem às 12:54
Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

2 dez, 15:32
Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana
1 dez, 22:11
Última Hora. Liliana e Pedro 'pegam-se' em pleno direto: «Não ficou no quarto secreto porque não fomos!»
1 dez, 22:09
Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...
1 dez, 16:56
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
1 dez, 12:16
Após expulsão de "Secret Story", Dylan Fonte surge com rostos conhecidos: "Obrigado pela visita"

Ontem às 11:16
Francisco Monteiro abraça paixão antiga: "Sabia que acabaria por acontecer um dia"

Ontem às 11:00
Estão mesmo zangados! Luís Gonçalves conta tudo sobre fim da amizade com Bruno Savate

Ontem às 10:51
Acabou a amizade. Luís Gonçalves revela afastamento de Bruno Savate e explica o motivo

Ontem às 10:26
Liliana Aguiar abre o coração sobre o filho mais novo: "O Dubai fê-lo crescer"

1 dez, 18:29
