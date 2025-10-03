Cúmplices e travessos! Marido e Mulher pregam partida hilariante a Leandro

No Secret Story 9, Marisa pediu a Pedro que chamasse Leandro, mas o marido decidiu levar a situação mais longe. Sugeriu que a Voz teria dado a Leandro apenas 15 segundos para aparecer no jardim. Quando Leandro chegou, percebeu que, afinal, apenas Marisa o estava à espera, e a reação do concorrente foi simplesmente hilariante. Veja o momento.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.