Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Da cozinha para a pista! Concorrentes transformam desafio culinário em festa épica

No Secret Story 9, a Voz surpreendeu os concorrentes com diversos alimentos para criarem pratos originais durante a tarde. Quando a música começou a tocar, a casa transformou-se num verdadeiro festival de alegria e boa disposição. Veja o momento.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Há 3h e 35min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Aceita e ouve»
02:09

Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Aceita e ouve»

18:55
Fechado no quarto, Pedro Jorge e Marisa trocam beijos e declarações de amor
01:59

Fechado no quarto, Pedro Jorge e Marisa trocam beijos e declarações de amor

18:42
Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»
04:28

Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»

18:07
Quase a serem apanhados? Pedro Jorge e Marisa aos beijos na casa de banho
02:00

Quase a serem apanhados? Pedro Jorge e Marisa aos beijos na casa de banho

18:07
O que acontece à noite? Bruna dorme mal por causa de Fábio e Liliana
02:22

O que acontece à noite? Bruna dorme mal por causa de Fábio e Liliana

18:01
Discussão feroz! Ana e Marisa Susana vivem clima tenso na casa: «Pareces uma tolinha à procura de atenção»
03:53

Discussão feroz! Ana e Marisa Susana vivem clima tenso na casa: «Pareces uma tolinha à procura de atenção»

17:56
Mais Vídeos

Mais Vistos

Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»
01:25

Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»

Hoje às 10:26
Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

Hoje às 11:11
Como era a vida de Pedro antes de Marisa? Este é o passado que ninguém conhece

Como era a vida de Pedro antes de Marisa? Este é o passado que ninguém conhece

Hoje às 09:51
Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

Hoje às 09:48
«Não te quero perder!»: entre beijos apaixonados, Marisa declara-se a Pedro
01:32

«Não te quero perder!»: entre beijos apaixonados, Marisa declara-se a Pedro

Hoje às 12:37
Ver Mais

Notícias

Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Há 1h e 8min
Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

Há 2h e 24min
Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

Há 3h e 58min
Catarina Siqueira já está em casa com o filho recém-nascido. E o retrato do bebé com a irmã mais velha derrete qualquer um

Catarina Siqueira já está em casa com o filho recém-nascido. E o retrato do bebé com a irmã mais velha derrete qualquer um

Hoje às 14:58
Cristina Ferreira está no lugar mais romântico do País com João Monteiro: «Há uma magia aqui...»

Cristina Ferreira está no lugar mais romântico do País com João Monteiro: «Há uma magia aqui...»

Hoje às 11:58
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

20 nov, 02:48
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
05:34

Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro

20 nov, 00:50
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

19 nov, 11:50
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Há 1h e 8min
Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

Há 2h e 24min
Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

Há 3h e 58min
Catarina Siqueira já está em casa com o filho recém-nascido. E o retrato do bebé com a irmã mais velha derrete qualquer um

Catarina Siqueira já está em casa com o filho recém-nascido. E o retrato do bebé com a irmã mais velha derrete qualquer um

Hoje às 14:58
Cristina Ferreira está no lugar mais romântico do País com João Monteiro: «Há uma magia aqui...»

Cristina Ferreira está no lugar mais romântico do País com João Monteiro: «Há uma magia aqui...»

Hoje às 11:58
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

20 nov, 02:43
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
02:48

«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa

19 nov, 23:13
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

19 nov, 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ao lado do marido, Sandrina Pratas anuncia escolha: "No meio de tantas aparências..."

Ao lado do marido, Sandrina Pratas anuncia escolha: "No meio de tantas aparências..."

Há 3h e 21min
Mafalda Diamond revela problema de saúde: "Vocês nunca notaram..."

Mafalda Diamond revela problema de saúde: "Vocês nunca notaram..."

Hoje às 13:36
"Rosto mais bonito do mundo": estas são as primeiras imagens da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares!

"Rosto mais bonito do mundo": estas são as primeiras imagens da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares!

Hoje às 11:51
Já é Natal na casa de Maria Botelho Moniz... e árvore de Natal tem pormenor inesperado sobre a apresentadora!

Já é Natal na casa de Maria Botelho Moniz... e árvore de Natal tem pormenor inesperado sobre a apresentadora!

Hoje às 10:23
Jéssica Vieira passa por mudança "lindíssima" no corpo: estas são as primeiras imagens!

Jéssica Vieira passa por mudança "lindíssima" no corpo: estas são as primeiras imagens!

Hoje às 09:25
Ver Mais Outros Sites