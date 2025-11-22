Da cozinha para a pista! Concorrentes transformam desafio culinário em festa épica

No Secret Story 9, a Voz surpreendeu os concorrentes com diversos alimentos para criarem pratos originais durante a tarde. Quando a música começou a tocar, a casa transformou-se num verdadeiro festival de alegria e boa disposição. Veja o momento.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
