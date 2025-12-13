«Da maneira que falas com a mãe dos (...) Devias era ter vergonha»: Alta tensão entre Fábio e Pedro

No Extra do Secret Story 9, assistimos a imagens bem quentes do mais recente conflito entre Pedro Jorge e Fábio com Liliana "metida ao barulho". Acusações duras são trocadas entre os concorrentes e o clima fica tenso. Depois, no jardim, Fábio e Liliana criticam-no forte e feio, com Pedro e Leandro do lado oposto. Leandro chama o amigo à atenção.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14