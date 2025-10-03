Danças, abraços e muita animação. Este é o despertar na casa mais vigiada do País

No Secret Story 9, a manhã começou cheia de energia: danças, abraços e muita animação marcam o despertar na casa mais vigiada do País. Entre risos e conversas descontraídas, os concorrentes mostram o lado mais divertido da convivência.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
