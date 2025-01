Daniela Santos e Joana Sobral "competem" por Tiago Rufino? «Vejo ali um ciúme»

No Secret Story - Desafio Final, a Joana Sobral é a tatuadora da Casa e tem como primeiro cliente o João, tatuando-lhe um coração e também um raio e dando conselhos. Depois, desenha 4 pontos, que são a Joana, o David, a Inês e o Cláudio, insinuando que é o seu grupo. Quando o João sai, a Joaninha mostra-se intrigada porque é que este vem descascado depois de ter estado com a Joana Sobral a sós… Chega a vez de o Tiago ser tatuado e a tatuadora desenha uma espada pois este fala as verdades a mentir e desenha também um coração a representar a Daniela como a “pessoa que o irrita”. Para finalizar, a tatuadora escreve a frase: “Tudo o que a Voz quer, o Tiago ensina”, o que deixa o concorrente orgulhoso, exibindo a frase tatuada aos outros colegas.