Daniela Santos expõe Miguel Vicente a Joana Diniz: «Ele já jogou contigo, sim!»

No Secret Story - Desafio Final, a Joana Diniz acredita que está a ser posta em causa pela forma como defende o Miguel. A concorrente relembra que também já foi indelicada com ele quando falou do seu peso e ele não usou esse comentário para a atacar. A Daniela discorda e garante que a Joana está a ser enrolada no jogo do algarvio. Para a Daniela, a postura do Ossman e da Joana em não apontarem nada ao Miguel vai descredibilizá-los no exterior.