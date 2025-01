Daniela Santos: «Irei fazer sempre o que me apetecer, sobretudo se for contra o que a Inês quer»

No Secret Story - Desafio Final, depois da discussão anterior, o Gabriel tenta perceber com a Daniela o que disse e esta, em tom irónico, diz-lhe que o concorrente era incapaz de uma coisa dessas. A Daniela revela ao Ossman que ficou surpreendida com a Inês e que já percebeu que a irrita e que mais ninguém tem esse efeito nela. A certa altura, a Inês aproxima-se e pergunta à Daniela o que lhe disse que a ofendeu tanto e a bailarina responde que não quer falar mais do assunto, pois deviam ter noção do que dizem e acha estranho nem sequer se lembrarem do que falam. A Inês acaba por levantar-se, dizendo à colega que "não é preciso fazer teatro".