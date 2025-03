Daniela Santos irritada com Miguel Vicente: «É insuportável estar na presença dele»

Na Mesa de refeições, Iury Mellany, Sandrina Pratas e Daniela Santos jogam ao dominó. Miguel Vicente afirmar querer jogar e as colegas frisam as regras: jogam o jogo Irlandês e estão organizados por duplas. O concorrente acaba por concordar jogar com as regras ditas, mas após algumas rondas tenta alterar a dinâmica. Daniela não gosta da atitude abandona o jogo. Miguel Vicente aponta que a colega não aguentou a pressão e a mesma responde “isto não aguentar a pressão, tu é que és um baixo nível”.

Mais tarde, Daniela dirige-se ao Quarto Azul e junto de Bruno de Carvalho atira: «É insuportável estar na presença dele». A dançarina aproveita o momento para desabafar, revela: «Devíamos receber um prémio, como é que é possível uma pessoa não se passar aqui?». Bruno concorda com tudo o que a colega vai dizendo e acrescenta: «um ninho de vespas dava o mesmo efeito, picam e são chatas».

Daniela aponta que nem tudo é justificável se apenas dissermos que é jogo, confirma que não compreende as atitudes do colega. Por fim, Bruno aponta: «O que ele faz não é jogo é uma vergonha».