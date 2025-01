Daniela Santos limpa as lágrimas em silêncio após discussão com João Ricardo. Veja o momento

No Secret Story - Desafio Final, numa conversa a sós, a Daniela questiona o João sobre este ter dito que prefere um elogio do Tiago, da Inês ou da Joana Diniz, do que das pessoas que lhe dão graxa e depois dizem que é ressabiado. A Daniela quer saber se uma dessas pessoas é ela e o João confirma. O concorrente defende que é tudo menos ressabiado e revela-se incomodado, levando a Daniela a pedir-lhe desculpa. A Daniela procura um entendimento, mas o João não dá abertura para se isso, acusando a concorrente de agir consoante afinidades e concluindo que há pessoas que já estão na prateleira. No fim da conversa, a concorrente limpa as lágrimas em silêncio.