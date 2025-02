Daniela Santos mais próxima de descobrir quem escreveu o mexerico polémico? Joana Diniz continua a rir às gargalhadas

No Secret Story - Desafio Final, depois do Especial, o Afonso revela saber quem é o autor do Mexerico que associa a Daniela ao Bruno. A certa altura, a bailarina constata que ainda não confrontou a Joana e acaba por fazê-lo. A Joana garante que não foi a autora, pois se assim fosse, já se teria denunciado com os nervos. Ao mesmo tempo, o Miguel tenta infernizar a casa, tocando insistentemente uma buzina que, momentos antes, roubou à Joana. Terá sido bem-sucedido?