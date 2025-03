Daniela Santos passa-se com Miguel Vicente e abandona a mesa: «Só te vou avisar mais uma vez...»

Na Mesa de refeições, Iury Mellany, Sandrina Pratas e Daniela Santos jogam ao dominó. Miguel Vicente afirmar querer jogar e as colegas frisam as regras: jogam o jogo Irlandês e estão organizados por duplas. O concorrente acaba por concordar jogar com as regras ditas, mas após algumas rondas tenta alterar a dinâmica. Daniela não gosta da atitude abandona o jogo. Miguel Vicente aponta que a colega não aguentou a pressão e a mesma responde “isto não aguentar a pressão, tu é que és um baixo nível”.