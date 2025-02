Daniela Santos perde a paciência e dá «show» a imitar desespero de Miguel Vicente por atenção: «O pedinte desta edição»

No Secret Story - Desafio Final, a atividade continua e o Ossman atribui o “mal-me-quer” ao Bruno, recordando que o ex-presidente o podia ter salvo de ir a nomeações. O Miguel intervém, mas a Daniela rapidamente se levanta aos gritos, para chamar as atenções para si, deixando o grupo chocado com esta reação. No confessionário, a bailarina admite que o Miguel cansa e ninguém tem coragem de o dizer. A Sandrina atribui o “bem-me-quer” ao Ossman, considerando que o concorrente é “bom menino”. O Miguel volta a questionar as escolhas e, sem demoras, a Daniela mais uma vez imita o concorrente, afirmando que é um “pedinte” e não dá espaço às outras pessoas.