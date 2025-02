Daniela Santos promete: «Se me apetecer tirá-lo do sério, também o consigo tirar»

Lurdes Diniz escolhe Vânia Sá e Daniela Santos para um lanche especial. Começa por aconselhar a bailarina a não tomar a dor dos outros.

Comentam que Miguel Vicente faz de propósito para provocar, trazendo assuntos de fora, e Vânia Sá aconselha a desvalorizar, mas Daniela diz que não consegue desvalorizar quando são coisas pessoais.

Vânia lembra que o colega tentou com ela e com Iury e que agora vai infernizar a vida a Daniela, mas a bailarina garante que, se quiser, consegue tirar o adversário do sério.