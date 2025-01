Daniela Santos recorda imagens de Inês Morais: «Perdi conta à quantidade de insultos»

No Secret Story - Desafio Final, a reunião pós-gala prossegue e a Daniela constata que, depois das imagens que viram, é a pessoa que irrita mais a Inês. A adversária nega, atirando que é o Tiago e que a bailarina não é assim tão especial e que até são “super amigas”. O Tiago intervém, referindo que não gostou que a Inês o tivesse acusado de ter mau carácter. A Inês mantém a palavra, acrescentando que “o jogo do concorrente é sujo e imundo”. A Daniela recorda que, na semana anterior viu imagens da Inês a falar nas suas costas, questionando se é normal ter esta atitude com pessoas de quem gosta. A Inês pede exemplos e a bailarina alega que a concorrente sabe bem aquilo que disse. O ambiente fica tenso e a Inês atira que a Daniela não suporta que se dirijam ao Tiago e lhe tirem o protagonismo.