Daniela Santos sobre Inês Morais: «Não perco oportunidade de a enervar... gosto muito de a ver enervadinha»

No Secret Story - Desafio Final, na sequência dos mexericos, a Daniela fala com o Ossman sobre a Inês estar sempre a provocá-la. O concorrente considera que as duas assumem um papel principal na Casa e por isso chocam. Já a Daniela, lista tudo o que a irrita em Inês como o facto de a concorrente ofender gratuitamente, interromper o discurso para baralhar e mandar calar. O Ossman refere que a Inês já fez aliança com o David e que agora o faz com o João Ricardo. A Daniela afirma que o João Ricardo tem para com a Inês uma lealdade q.b., pois dá-se bem, mas se puder enterrá-la, irá fazê-lo.