Daniela Santos sobre Miguel Vicente: «Quero que ele prove um bocadinho do veneno dele»

Miguel Vicente confessa a Sandrina Pratas que está triste com a nomeação da amiga, pois é sempre atencioso com ela. A concorrente pergunta-lhe se é assim com ela só para não ser nomeado e este nega.

Mais tarde, Miguel Vicente pergunta a Daniela Santos se lhe dá uma laranja, mas a concorrente recusa, deixando-o indignado a comentar o tema pela casa. Daniela pergunta se mais alguém quer laranja.

Momentos depois, enquanto Miguel comenta com Joana Diniz a atitude de Daniela, Bruno de Carvalho tenta convencer a bailarina a ceder, mas esta mostra-se inflexível.

Joana dirige-se então à colega a pedir uma laranja e a concorrente começa por negar, pois acredita que Joana a vai dar a Miguel, mas depois de muita insistência acaba por ceder.