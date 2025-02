Daniela Santos volta a dar «show» na cadeira quente! Miguel Vicente sem reação e Inês Morais com «vergonha alheia»

No Secret Story - Desafio Final, ainda na cadeira quente, a Voz recorda o momento em que a Daniela referiu que tinha sempre um painel de concorrentes que se riam e gozavam com ela. A bailarina confirma, sublinhando que não se faz de vítima. O Miguel, o João e a Inês condenam a Daniela e apontam vários momentos em que a concorrente se vitimizou. A Inês atira que a Daniela também se ri, faz expressões e comenta com o Ossman quando outros concorrentes falam. No cubo, a mãe da Joana e a mãe da Vânia assistem a tudo e a Lurdes atira que a Daniela devia ficar calada pois é um “cansamento”. O Miguel volta a intervir e a Daniela, em êxtase, grita que o concorrente é o “reforço lateral direito” da equipa. A Inês atira que sente vergonha alheia, já a Sandrina, confessa que até gostou. O Miguel insiste e termina dizendo que a Daniela já percebeu que, ao ser atacada e ao “calçar as botas de vítima” consegue ir mais longe no jogo.