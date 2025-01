David Maurício acusa João Ricardo de fazer «jogo de casal» e recebe resposta: «Andavas na sombra de uma menina e discutias com ela»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Joana está à conversa com o João quando o David Maurício começa a provocar, afirmando que está a ver o jogo de casal do João e ainda que pode ser que em casal consiga chegar mais longe do que o sétimo lugar... O João leva na brincadeira e, já a Joana, deixa a pergunta no ar: “e se eu me apaixonar?”. O João contra-ataca dizendo que o David só chegou ao quinto lugar porque esteve debaixo da asa de uma menina. A picardia continua na cozinha com o João a insinuar que o David pode fazer jogo de casal consigo, pois é bem atraente e o David a responder que ele é concorrente de dinâmicas e meias às cores, só.