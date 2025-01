David Maurício assume: «Sou dissimulado, mas mentiroso não»

No Secret Story - Desafio Final, numa conversa em grupo, o tema é a nomeação direta do Tiago por parte do David e da Inês. De seguida, esmiúçam o jogo do David, tentando que este assuma que fez jogo com o Gabriel e comparando essa relação à que tem com o Tiago. O David não assume, mas acaba por confessar que é dissimulado. O David e o Tiago admitem que se aproximam de propósito por ser divertido, mas o Tiago garante que não se vai apaixonar. Já para a Inês não há dúvidas que a proximidade dos dois é por questões de jogo.