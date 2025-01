No Secret Story - Desafio Final, David Maurício, Inês Morais, Joana Sobral e João Ricardo estão em bocas constantes uns para os outros. David Maurício crítica posição de Joana Sobral no jogo e acaba por lhe dizer que ela ir ter com o «mini Zaza» referindo-se a João Ricardo. Joana Sobral condena o comentário de David Maurício e aconselha-o a não mencionar pessoas de fora.