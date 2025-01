David Maurício insiste em chamar «boneco» a Afonso Leitão: «Sublinho e chamo outra vez»

No Secret Story - Desafio Final, depois de ser convidado para jogar ao lenço, o David responde em tom crítico que isto é uma colónia de férias, ao que o Afonso reage, iniciando um bate-boca acesso entre os dois. Entre várias acusações, o Afonso afirma que o David Maurício precisa da Inês para falar e que segue os passos da concorrente. Já o David, chama o oponente de boneco e acusa-o de não ter opinião própria e de ter um fetiche com a letra D, pois embirra com o David e com a Daniela.