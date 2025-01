David Maurício provoca Gabriel Sousa sobre as próximas nomeações: «Temos de combinar...»

No Secret Story - Desafio Final, no início da madrugada, o Gabriel recorda que o grupo que se juntou a comer sandes às escondidas vai ser um alvo fácil para os restantes concorrentes nas próximas nomeações. O David insinua que devem votar no grupo oposto e a Inês atira que não quer ser associada a nenhum grupo. O Gabriel, por sua vez, condena que se combinem nomeações e afirma que é uma conversa que nem sequer deveriam ter…