No Secret Story- Desafio Final, Catarina Esparteiro, David Maurício, Afonso Leitão e Ossman apelam à sua presença no jogo e devem dizer a sua opinião sobre quem deve sair do jogo. David Maurício revela a sua felicidade em estar nesta edição e Catarina provoca! Veja a resposta tensa do concorrente!