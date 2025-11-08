De amigas a rivais? Raquel enfrenta Ana Cristina e atira duras palavras

No Secret Story 9, o ambiente entre Ana Raquel e Ana Cristina azedou e o clima de tensão tornou-se evidente. Depois de trocas de palavras duras, uma delas confrontou a outra com acusações diretas: “Fizeste um apelo para me meterem daqui para fora.” O desentendimento, que começou por um mal-entendido, rapidamente evoluiu para um confronto aberto.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story