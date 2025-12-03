Já chegámos ao whatsapp!
De cortar à faca! Marisa de rastos depois do Especial e uma casa dividida

No Secret Story 9, Bruna e Inês juntaram-se numa sessão de má-língua sobre Marisa. No Especial, os concorrentes viram as imagens e o clima aqueceu. Marisa ficou furiosa com tudo o que ouviu ser dito sobre si e confrontou Bruna em direto. O ambiente na casa após a emissão ficou de cortar à faca! Marisa ficou de rastos, recebendo o apoio dos colegas, enquanto Bruna esteve no exterior da casa a chorar junto de Inês, sentindo-se também revoltada.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

