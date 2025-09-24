De discussão a flirt: Liliana e Fábio desentendem-se mas acabam cúmplices

No Secret Story 9, Liliana não escondeu a sua frustração com Fábio e decidiu partilhar tudo com Sandro. A concorrente acusou-o de incoerência, explicando que, apesar de querer ser seu amigo, acaba por ter atitudes que considera incorretas, como mandar beijinhos ao seu namorado, Zé. Mais tarde, Liliana confrontou-o diretamente, chamando-o de incoerente e falso. Fábio afastou-se da discussão e garantiu a Sandro que não tinha paciência para “estes filmes”.

O que parecia um desentendimento sem volta acabou por se transformar numa aproximação inesperada. Pouco depois, Fábio pediu desculpa e o momento terminou com um abraço entre os dois. Da tensão nasceu cumplicidade e instalou-se um clima de flirt que nenhum dos dois conseguiu disfarçar.

