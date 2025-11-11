De ir às lágrimas! Ana Cristina organiza o coro mais insólito de sempre: veja o momento hilariante

No Secret Story, Ana Cristina é desafiada a organizar um coro bastante invulgar em que os músicos não podem cantar mas sim emitir sons insólitos. Ana Cristina põe uns a tossir, outros a espirrar, outros a fazer sons de animais e há de tudo, macacos, burros e gaivotas. O único que não participa nos ensaios é Pedro, que recusa fazer figuras ridículas.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

