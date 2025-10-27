De jogador de futebol a homem das entregas: A história de Bruno Simão que poucos sabem

No Secret Story, Fábio faz várias questões a Bruno Simão, após uma nova pista ter sido revelada. Fábio parece desconfiado do colega e descobrimos, assim, os vários trabalhos que Fábio já teve, além de ter sido jogador de futebol profissional.

Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

